Фоны и персонажи для 2D игры

Здравствуйте. Нужно создать похожего персонажа. База персонажа будет одна, но потребуются дополнительные эмоции, выражение лица (злость радость, нейтральность и т. д)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Объемный проект. Около 30 фонов и 80 персонажей. Растровые. Заинтересовавшимся будет выслано ТЗ.
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