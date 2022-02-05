Нарисовать арт-объект для NFT коллекции

Нарисовать головы животных в 3 д формате смотрящих в профиль
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Ищем опытного художника для отрисовки NFT коллекцииПроект посвящен курицам, тематика NFT коллекции - куры, петухи, ферма. За референс берем петуха из мультфильма "Моанна" и курицу из прикрепленных фотоЗадача сделать арт петуха и его аксессуаров (1 аксессуара на данное задание) для рандомизации картинок. Т.е. вы рисуете отдельно самого петуха, отдельно атрибуты(разные глаза, шляпы, очки, банданы, сережки, усы, сигареты и т.д. - всё, что Вам хочется на него надеть). Делать персонажей нужно будет сразу учитывая то, что потом их нужно будет рандомизировать, применяя нарисованные атрибуты. А мы с помощью генератора создаем из этих объектов уникальные NFT. Петух(курица) должен быть максимально смешным, как на картинке. Перерисовывать под копирку с референса тоже не стоит. Нужно, используя этот референс, сделать своего петуха(курицу)Мы готовы на любые варианты оплаты для художника:- фикс- % от прибыли с продажи коллекции- комбинация первых двух вариантовВ отклике на проект указывайте:- желаемый вариант оплаты и стоимость работы- ориентировочные сроки выполнения- своё портфолио
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