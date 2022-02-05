Нарисовать персонаж и аксессуары для него по слоям.

Привет! Мы создаем космическую игру и очень ищем крутого иллюстратора, который приложит свою профессиональную руку к нашему проекту.Необходимо отрисовать в подобном стиле 5-7 персонажей по ТЗ и референсам. Нам нужны иллюстрации именно в таком стиле, ...