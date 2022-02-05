Нарисовать персонаж и аксессуары для него по слоям.

Иллюстрации и РисункиЗакрыт26 заявок920 просмотров
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Нужно нарисовать персонаж для NFT коллекции. Один раз рисуем тело, далее разные варианты глаз, рта, одежды и т.д. 

2 года назад
cej_vo
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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