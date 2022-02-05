Нарисовать грузовик.Стиль: оригинальный, иллюстрация, пиксель Арт, стикеры, векторная графика (что умеете) Размер изображения 512х512 Нужен будет эскиз, чтобы понимать как будет выглядеть изображение. Тема: конвой свободы в Канаде 2022. Нужны грузовики с типичными наклейками, флагами, элементами. (Референсы в картинках)Задание более творческое, мы будем выбирать нескольких исполнителей, от одного одна картинка. Вид, форма цвет грузовика на ваш вкус, но в соответсвии с тематикой, положение перспектива оформление тоже на ваш вкус. Пожалуйста прикладывайте фото ваших работ.