Нарисовать портрет

Найдется ли человек с талантом который может перенести мою мысль на холст? я сам талантом не обладаю...

Мне нужно не просто перересовка с фотографии а и изюминка автора + моя фантазия, на портрете я хотел бы видеть свое лицо но с отсутсвием взгляда, точнее можно меня понять если посмотреть произведение Shingeku no Kiyojin там где у Эмир отсутсвовал взгляд как образ отсутсвия воли, идея мне понравилась, ведь в современных реалиях мы живём лишь по моде и трэндам, мало кто оставляет время на свое, и я хотел бы запечетлит это период истории для себя будущего как олицетворения эры маркетинга и искуственного спроса.

большим бюджетом не обладаю, сейчас имею 1000 грн, если найдётся такой человек который поддержит мою идею, в идеале могу нашкрябать какие-то злыдни попозже.