07122002

Ирина 07122002

 
21 годУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Художник

Портфолио Здравствуйте) я - художник, занимаюсь рисование в фотошопе и иллюстраторе. Могу заанимировать для вас картинку. Занимаюсь созданием лоу поли локаций в блендере. Все работы выполняю в срок, естественно с правками. Можете посмотреть некоторые мои работы в моем резюме или же пройти по ссылке в инстаграмм, где моих работ значительно больше)

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
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Тиксо 
65 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
$9
10 баллов
2 года назад
Нарисовать илюстрации к статьям
Всё не плохо
рекомендую
Ответный отзыв