Художник

Портфолио Здравствуйте) я - художник, занимаюсь рисование в фотошопе и иллюстраторе. Могу заанимировать для вас картинку. Занимаюсь созданием лоу поли локаций в блендере. Все работы выполняю в срок, естественно с правками. Можете посмотреть некоторые мои работы в моем резюме или же пройти по ссылке в инстаграмм, где моих работ значительно больше)