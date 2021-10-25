Художник
Портфолио Здравствуйте) я - художник, занимаюсь рисование в фотошопе и иллюстраторе. Могу заанимировать для вас картинку. Занимаюсь созданием лоу поли локаций в блендере. Все работы выполняю в срок, естественно с правками. Можете посмотреть некоторые мои работы в моем резюме или же пройти по ссылке в инстаграмм, где моих работ значительно больше)
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- Ольгерд и Ирис27 просмотров
- Призрак23 просмотра
- Разное42 просмотра
- Природа45 просмотров
- Люди36 просмотров
Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
2 года назад
Всё не плохо
Ответный отзыв
рекомендую