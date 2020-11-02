quindzi

Алиса quindzi

 
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Создам для тебя логотип, стикеры, эскиз татуировки, смонтирую видео и сделаю анимацию! Буду рада твоему заказу!

Работаю в растровой и векторной графиках, рисую на бумаге в разных техниках, умею монтировать видео и делать анимацию.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
anastasiaatd
Анастасия 
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
3 года назад
Изменить цветовую гамму на картинке
Спасибо за работу, все замечательно и в срок со всеми правками.
Сотрудничеством довольна!)
Ответный отзыв
anastasiaatd
Анастасия 
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$64
10 баллов
3 года назад
Дизайн витрины на Озон
Все отлично! Благодарю за работу, остались в сотрудничестве на другие работы.
Сотрудничали не первый раз, всем довольна
Ответный отзыв
ffatyz33
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
3 года назад
Набросать эскиз тату
Отличный исполнитель, все сделала быстро, как и хотел, была возможность вносить правки что было очень удобно. По итогу работы скинула в 2 варинтах итоговую работу и наброски. Приятная девушка, отличный исполнитель.
Всё подробно и чётко объяснил) Была рада сотрудничать
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
2 отзыва
$15/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$10/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$15/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
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от $8от 1 дня
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