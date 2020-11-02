Создам для тебя логотип, стикеры, эскиз татуировки, смонтирую видео и сделаю анимацию! Буду рада твоему заказу!
Работаю в растровой и векторной графиках, рисую на бумаге в разных техниках, умею монтировать видео и делать анимацию.
Я против войны в Украине!
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$60
средняя цена заказа
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Портфолио
- Иллюстрирование16 просмотров
- Обложка для трека15 просмотров
- Иллюстрирование25 просмотров
- Стикеры168 просмотров
- Эскиз149 просмотров
- Дикий зверь122 просмотра
- Охотник110 просмотров
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
3 года назад
Спасибо за работу, все замечательно и в срок со всеми правками.
Ответный отзыв
Сотрудничеством довольна!)
$64
10 баллов
3 года назад
Все отлично! Благодарю за работу, остались в сотрудничестве на другие работы.
Ответный отзыв
Сотрудничали не первый раз, всем довольна
$7
10 баллов
3 года назад
Отличный исполнитель, все сделала быстро, как и хотел, была возможность вносить правки что было очень удобно. По итогу работы скинула в 2 варинтах итоговую работу и наброски. Приятная девушка, отличный исполнитель.
Ответный отзыв
Всё подробно и чётко объяснил) Была рада сотрудничать
Иллюстрации и Рисунки
2 отзыва
$15/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$10/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$15/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$6/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга