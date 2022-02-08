Проиллюстрировать 3 рассказа.

Иллюстрации и РисункиЗакрыт24 заявки916 просмотров
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Проиллюстрировать 3 рассказа. Легенды. На одну легенду, один плакат. Можно просто эскиз для начала, не итоговый цветной формат.

Если хорошие идеи, хорошо отблагодарим.

2 года назад
Ann_karpova
27 летБеларусь
3 года в сервисе
Была
2 года назад