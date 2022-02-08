Отрисовать персонажа в разных вариациях и с разными атрибутами (NFT)

Необходимо отрисовать персонажей для создания NFT-коллекции. Другими словами необходимо отрисовать персонажа, несколько его вариаций, а также различные варианты атрибутов (т.е. например, разные шапки, прически, очки итп).

Проект задумается как способ краудфандинга для запуска платформы, использующей технологию блокчейн. Поэтому возможность долгосрочного сотрудничества в области графики/дизайна всячески приветствуется. Например: отрисовка графики для постов в соцсетях или работы в области веб-дизайна.

Оплата:

Безопасная сделка или пост-оплата. Возможна оплата частями.

Объем работ и срок:

Планируется около 10 000 вариаций изображений. Т.е. это может быть, например, 5 вариаций персонажа, 5 шапок, 5 видов очков, 2 типа усов, 4 разных фона, 10 вариантов одежды. Итого 5x5x5x2x4x10=10 000

Это только пример, реальные числа обговорим в деталях к заказу.

Сроки зависят от деталей заказа, тоже проговорим отдельно.

Опыт работы с NFT-коллекциями:

Желателен, но не требуется. Все нюансы создания изображений смогу рассказать и объяснить.

Тип коллекции:

Рассматриваются все варианты изображений: растровая и векторная графика, пиксель-арт.

Обязательно прикрепляйте примеры работ (чем больше, тем лучше).