Нужен дизайнер (команда), который сможет воплотить наши задумки в реальность. Вся работа должна будет быть в схожем стиле, что и кроссовки на фото. Писать только при наличии портфолио и желательно с опытом работы в NFT ...
Отрисовать персонажа в разных вариациях и с разными атрибутами (NFT)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо отрисовать персонажей для создания NFT-коллекции. Другими словами необходимо отрисовать персонажа, несколько его вариаций, а также различные варианты атрибутов (т.е. например, разные шапки, прически, очки итп).
Проект задумается как способ краудфандинга для запуска платформы, использующей технологию блокчейн. Поэтому возможность долгосрочного сотрудничества в области графики/дизайна всячески приветствуется. Например: отрисовка графики для постов в соцсетях или работы в области веб-дизайна.
Оплата:
Безопасная сделка или пост-оплата. Возможна оплата частями.
Объем работ и срок:
Планируется около 10 000 вариаций изображений. Т.е. это может быть, например, 5 вариаций персонажа, 5 шапок, 5 видов очков, 2 типа усов, 4 разных фона, 10 вариантов одежды. Итого 5x5x5x2x4x10=10 000
Это только пример, реальные числа обговорим в деталях к заказу.
Сроки зависят от деталей заказа, тоже проговорим отдельно.
Опыт работы с NFT-коллекциями:
Желателен, но не требуется. Все нюансы создания изображений смогу рассказать и объяснить.
Тип коллекции:
Рассматриваются все варианты изображений: растровая и векторная графика, пиксель-арт.
Обязательно прикрепляйте примеры работ (чем больше, тем лучше).
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