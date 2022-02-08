Нужно придумать концепт часов

Иллюстрации и РисункиЗакрыт1 заявка843 просмотра
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Нужен дизайнер (команда), который сможет воплотить наши задумки в реальность. Вся работа должна будет быть в схожем стиле, что и кроссовки на фото. Писать только при наличии портфолио и желательно с опытом работы в NFT сфере. 

2 года назад
midaslovesmoney
Денис 
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад