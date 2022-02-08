Инфографику для карточки товара для вайлдберис.
Картинки для рубрик в одном стиле на постоянной основе тематика спорт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 6-7 сайтов на которые постоянно пишут контент - необходим дизайнер который будет соблюдать единый стиль картинок для сайта, вносить личные корректировки. Страницы и смысл постоянно будет разный поэтому и картинки также нужны под смысл статей.
Для каждого сайта необходим свой стиль.
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