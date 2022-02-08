Картинки для рубрик в одном стиле на постоянной основе тематика спорт

Иллюстрации и РисункиЗакрыт11 заявок630 просмотров
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Есть 6-7 сайтов на которые постоянно пишут контент - необходим дизайнер который будет соблюдать единый стиль картинок для сайта, вносить личные корректировки. Страницы и смысл постоянно будет разный поэтому и картинки также нужны под смысл статей.

Для каждого сайта необходим свой стиль. 

2 года назад
Annet_007
35 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад