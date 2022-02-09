Эскиз космической станции

Иллюстрации и РисункиЗакрыт13 заявок712 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нарисовать космическую станцию в виде планеты Сатурн, где каждое кольцо - помещение, отсек, часть станции. Пример прилагаю, работа должна быть выполнена в другом стиле. Напишите пожалуйста вашу цену за эскиз данной работы, если вы готовы попробовать.

2 года назад
guest_16440709317879
2 года в сервисе
Был
2 года назад