Ч/Б иллюстрации для сайта

Добрый день!

Готовлю проект по кедровому ореху, есть пара изображений от арт-директора (см PDF файл), нужно сделать еще:)

Шишка будет добрее, дорабатываем ее.

Список иллюстраций (техническое задание приготовлю под ваши требования):

1. Лес пару-тройку видов перерисовать - фото реф аттач

2. Медведь и шишка за руку идут

3. Медведь крепко сжимает шишку, что летят орехи

4. Медведь зовет лапой в лес

5. Орешек схема с витаминами - реф аттач

6. Схема - аттач

7. Лапы мишки с горкой орешков

8. Лапы мишки с шишкой

9. Орешки валом - фото реф аттач

10. Шишки намолотые - фото реф аттач

11. Рука поднимает шишку - фото реф аттач

11. Иллюстрация для корп-страницы, где фура с логотипом выезжает из леса

12. Favicon - изображение 54*54 с шишкой или головой мишки

Итого 14 работ

Просьба в отклике или в лс пришлите работы, выполненные в подобной легкой стилистике и укажите примерный бюджет и сроки.

Спасибо!