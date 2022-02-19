Нарисовать космическую станцию в виде планеты Сатурн, где каждое кольцо - помещение, отсек, часть станции. Пример прилагаю, работа должна быть выполнена в другом стиле. Напишите пожалуйста вашу цену за эскиз данной работы, если вы готовы ...
Нарисовать арт-объект для NFT коллекции в стиле Аниме
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Необходимо нарисовать персонажей в стиле Аниме для создания NFT-коллекции.
17 уникальных артов героев и около 100 уникальных аксессуаров и предметов одежды для персонажей
Изображение в векторной графике
Обязательно примеры работ.
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