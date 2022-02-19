Нарисовать арт-объект для NFT коллекции в стиле Аниме

Иллюстрации и РисункиЗавершен10 заявок1111 просмотров
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Необходимо нарисовать персонажей в стиле Аниме для создания NFT-коллекции. 

17 уникальных артов героев и около 100 уникальных аксессуаров и предметов одежды для персонажей

Изображение в векторной графике

Обязательно примеры работ.

2 года назад
SharS
31 годУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
minun_huoneeni
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
2 года назад
$38
7 дней
RUB
Все супер! Качество великолепное, есть вкус, чувство стиля и цвета.
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