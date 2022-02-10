Нарисовать картинки по приложенным эскизам.

Нужны 4 уникальные картинки, на основе приложенных. Это схемы септиков для автономной канализации, будут использоваться для визуализации заказов на сайте. По сути, это схема особых художественных излишеств не нужно, должно быть понятно, что он закапывается в землю, видны слои почвы, для красоты - травка наверху. Далее, представим, что идем по картинке снизу вверх:

1. Гравия, насыпанного на дно, как на примерах НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ. Просто ставим колодец на землю.

2. Видна нижняя плита, на которой стоят кольца. Если септик двухкамерный - нижняя плита ТОЛЬКО У ОДНОЙ КАМЕРЫ. Вторая камера просто ставится на грунт.

3. Видно количество колец, использованных в камере (два или три)

4. Видна плита перекрытия, накрывающая большие кольца сверху.

5. Видна горловина

6. Виден люк

7. Видна труба, соединяющая камеры (если септик двухкамерный).

Пятая, общая картинка должна включать в себя общий вид септика, можно использовать схему двухкамерного+ под верхнюю плиту перекрытия правой камеры (номер 4) должна подходить труба, схематично показывающая подвод к дому (можно просто поставить стрелку, схематично нарисовать стену дома, и под нее подвести трубу, при этом на чертеже должен быть заметен уклон трубы в сторону септика, и глубина залегания 0.5 метра. Пожалуйста, изучите схему и примеры рисунков