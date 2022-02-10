Нарисовать картинки по приложенным эскизам.

Нужно нарисовать аниме арт с одним из персонажей изображенных на картинке ниже. Тематика киберпанк. Работа не обязательно должна быть высшего качества, главное что бы смотрелось круто. В остальном вы свободны в своих творческих идеях.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны 4 уникальные картинки, на основе приложенных. Это схемы септиков для автономной канализации, будут использоваться для визуализации заказов на сайте. По сути, это схема особых художественных излишеств не нужно, должно быть понятно, что он закапывается в землю, видны слои почвы, для красоты - травка наверху. Далее, представим, что идем по картинке снизу вверх:
1. Гравия, насыпанного на дно, как на примерах НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ. Просто ставим колодец на землю.
2. Видна нижняя плита, на которой стоят кольца. Если септик двухкамерный - нижняя плита ТОЛЬКО У ОДНОЙ КАМЕРЫ. Вторая камера просто ставится на грунт.
3. Видно количество колец, использованных в камере (два или три)
4. Видна плита перекрытия, накрывающая большие кольца сверху.
5. Видна горловина
6. Виден люк
7. Видна труба, соединяющая камеры (если септик двухкамерный).
Пятая, общая картинка должна включать в себя общий вид септика, можно использовать схему двухкамерного+ под верхнюю плиту перекрытия правой камеры (номер 4) должна подходить труба, схематично показывающая подвод к дому (можно просто поставить стрелку, схематично нарисовать стену дома, и под нее подвести трубу, при этом на чертеже должен быть заметен уклон трубы в сторону септика, и глубина залегания 0.5 метра. Пожалуйста, изучите схему и примеры рисунков
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужен графический дизайнер доработать картинку. Срок 24 часа Оставляйте свой телеграмм, буду писать тудаИллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день! Готовлю проект по кедровому ореху, есть пара изображений от арт-директора (см PDF файл), нужно сделать еще:) Шишка будет добрее, дорабатываем ее. Список иллюстраций (техническое задание приготовлю под ваши требования): 1. Лес пару-тройку видов перерисовать - фото ...Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт2 года назад
- $3
Превью на спортивный ютуб канал ! Пример прикреплю .Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо нарисовать персонажей в стиле Аниме для создания NFT-коллекции. 17 уникальных артов героев и около 100 уникальных аксессуаров и предметов одежды для персонажей Изображение в векторной графике Обязательно примеры работ.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен2 года назад
Нарисовать космическую станцию в виде планеты Сатурн, где каждое кольцо - помещение, отсек, часть станции. Пример прилагаю, работа должна быть выполнена в другом стиле. Напишите пожалуйста вашу цену за эскиз данной работы, если вы готовы ...Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт2 года назад
Приветствую. Ищу человека, который сможет нарисовать мне тематический арт в обычном или электронном формате (указывайте, пожалуйста, сразу этот параметр). Предоставлю тему работы и похожие арты.Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо отрисовать персонажей для создания NFT-коллекции. Другими словами необходимо отрисовать персонажа, несколько его вариаций, а также различные варианты атрибутов (т.е. например, разные шапки, прически, очки итп). Проект задумается как способ краудфандинга для запуска платформы, использующей технологию ...Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт2 года назад
Нужен дизайнер (команда), который сможет воплотить наши задумки в реальность. Вся работа должна будет быть в схожем стиле, что и кроссовки на фото. Писать только при наличии портфолио и желательно с опытом работы в NFT ...Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт2 года назад
Есть 6-7 сайтов на которые постоянно пишут контент - необходим дизайнер который будет соблюдать единый стиль картинок для сайта, вносить личные корректировки. Страницы и смысл постоянно будет разный поэтому и картинки также нужны под смысл ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт2 года назад