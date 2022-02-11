Нарисовать аниме арт

Иллюстрации и РисункиЗавершен12 заявок720 просмотров
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Нужно нарисовать аниме арт с одним из персонажей изображенных на картинке ниже. Тематика киберпанк. Работа не обязательно должна быть высшего качества, главное что бы смотрелось круто. В остальном вы свободны в своих творческих идеях.

2 года назад
guest_16444844493863
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
AleksandraT1
20 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 дня назад
2 года назад
$18
1 день
UAH
Необходимо было нарисовать арт без чёткого тз. Александра сделала все профессионально и быстро. Хорошо поддерживала коммуникацию и нарисовала работу на приемлимом для меня уровне. Рекомендую.
Отличный заказчик, было четкое ТЗ и своевременная оплата.