Отрисовать в векторе

Отрисовать векторную графику в Adobe Illustrator, все объекты должны вписываться в общую цветовую гамму и стилистику.

Примерно то, что я вижу, прикрепил в виде картинок и подписал.

Размер холста 1920х1080

Общая картина: Платформа посередине внизу, должна быть видна полностью (не перекрыта никакими объектами), занимает 80% от ширины экрана, стоит на маленьком камушке (должно выглядеть так, что если хоть перышко упадет на один из краев платформы, то она перевесит и рухнет). Платформа находится внизу ущелья.

Задний фон в виде ущелья

Горы покрыты зеленью (будто они в джунглях)

В общем должно выглядеть, будто это ущелье в Джунглях.

Объекты которые нужно сделать:

Платформа (1.как на фото, 2.покрыта льдом)

Камни (3 вида)

Бочки (2 вида, вид сверху и сбоку)

Монета

Задний фон

Декорации (лианы, листья, растения, дерево)

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