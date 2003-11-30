Графический дизайнер

Меня зовут Мария, я графический дизайнер! В этой сфере больше двух лет!

В своих работах я не придерживаюсь определённого стиля, всегда создаю что-то новое и оригинальное. Хорошо развита фантазия и воображение, способна выполнить дизайн любой сложности, даже если что-то не умею - тут же учусь. Во время работы всегда нахожусь на связи с клиентом.

Мои навыки:

◾ Разработка логотипа и айдентика (фирменный стиль)

◽ Дизайн упаковки

◾ Многостраничный дизайн (книги, каталоги, журналы)

◽ Разработка макета сайта в Figma

◾ Дизайн презентации

◽ Карточки для маркетплейсов (Ozon, Wildberries, Яндекс)

◾ Любая полиграфия (листовки, афиши, баннеры, стикеры и многое другое)