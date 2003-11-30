Графический дизайнер
Меня зовут Мария, я графический дизайнер! В этой сфере больше двух лет!
В своих работах я не придерживаюсь определённого стиля, всегда создаю что-то новое и оригинальное. Хорошо развита фантазия и воображение, способна выполнить дизайн любой сложности, даже если что-то не умею - тут же учусь. Во время работы всегда нахожусь на связи с клиентом.
Мои навыки:
◾ Разработка логотипа и айдентика (фирменный стиль)
◽ Дизайн упаковки
◾ Многостраничный дизайн (книги, каталоги, журналы)
◽ Разработка макета сайта в Figma
◾ Дизайн презентации
◽ Карточки для маркетплейсов (Ozon, Wildberries, Яндекс)
◾ Любая полиграфия (листовки, афиши, баннеры, стикеры и многое другое)
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Карточки для маркетплейсов4 просмотра
- Этикетка для вина4 просмотра
- Брендбук1 просмотр
- Дизайн упаковки косметических средствнет просмотров