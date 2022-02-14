Создание плаката

Нужны 4 уникальные картинки, на основе приложенных. Это схемы септиков для автономной канализации, будут использоваться для визуализации заказов на сайте. По сути, это схема особых художественных излишеств не нужно, должно быть понятно, что он закапывается ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
До понедельника (14.02.22) надо создать плакат к 40-летию нашего начальника. Все нюансы прописаны в ТЗ, если какие-то моменты невозможно создать в такие сжатые сроки, готовы пойти на уступки.
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно нарисовать аниме арт с одним из персонажей изображенных на картинке ниже. Тематика киберпанк. Работа не обязательно должна быть высшего качества, главное что бы смотрелось круто. В остальном вы свободны в своих творческих идеях.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужен графический дизайнер доработать картинку. Срок 24 часа Оставляйте свой телеграмм, буду писать тудаИллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день! Готовлю проект по кедровому ореху, есть пара изображений от арт-директора (см PDF файл), нужно сделать еще:) Шишка будет добрее, дорабатываем ее. Список иллюстраций (техническое задание приготовлю под ваши требования): 1. Лес пару-тройку видов перерисовать - фото ...Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт2 года назад
- $3
Превью на спортивный ютуб канал ! Пример прикреплю .Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо нарисовать персонажей в стиле Аниме для создания NFT-коллекции. 17 уникальных артов героев и около 100 уникальных аксессуаров и предметов одежды для персонажей Изображение в векторной графике Обязательно примеры работ.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен2 года назад
Нарисовать космическую станцию в виде планеты Сатурн, где каждое кольцо - помещение, отсек, часть станции. Пример прилагаю, работа должна быть выполнена в другом стиле. Напишите пожалуйста вашу цену за эскиз данной работы, если вы готовы ...Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт2 года назад
Приветствую. Ищу человека, который сможет нарисовать мне тематический арт в обычном или электронном формате (указывайте, пожалуйста, сразу этот параметр). Предоставлю тему работы и похожие арты.Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо отрисовать персонажей для создания NFT-коллекции. Другими словами необходимо отрисовать персонажа, несколько его вариаций, а также различные варианты атрибутов (т.е. например, разные шапки, прически, очки итп). Проект задумается как способ краудфандинга для запуска платформы, использующей технологию ...Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт2 года назад