2 векторные иллюстрации

Добрый день. Мы ищем детского иллюстратора для создания набора детских развивающих карточек.

Набор называется «Первая энциклопедия малыша» в карточках. Т.е. там будут первые животные, предметы, мама/папа/бабушка и т.д.

В альбоме будет 120 иллюстраций, формат - А6 вертикальный. Иллюстрации векторные.

Одна иллюстрация- это либо полноценный рисунок с фоном, либо предмет/животное просто на белом фоне. Надо как-то соблюдать баланс одновременно и детского рисунка, и чтобы изображение было близко к реальному в случае с предметами/животными

Примеры стиля, который нам нравится: https://disk.yandex.ru/d/UIXLjY8aBSdfpw

Хочется получить иллюстрации близкие к этому стилю. Детские, добрые, с четкими контурами, яркими и приятными цветами.

В связи с этим предлагаем вам выполнить тестовое оплачиваемое задание.

Необходимо нарисовать 2 иллюстрации (ориентация - вертикальная, формат - А6, без подписей).

1) Носорог - рисунок должен быть близким к реалистичному. По этим карточкам ребёнок будет изучать предметы и животных. И они не должны быть сильно мультяшными. Иллюстрация, но близкая к реальности.

2) Мама сидит дома на кроватке и держит на ручках малыша. Это для карточки "Мама", т.е. Мама здесь ключевой объект. Тут полноценная иллюстрация с кроваткой, комнатой, где сидит мама с малышом.

Оплата за 1 иллюстрацию - 300 рублей.

Если нам понравятся ваши работы - получите весь заказ.

Присылайте примеры ваших работ и так же указывайте срок, за который сможете нарисовать 120 иллюстраций.