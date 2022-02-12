2 векторные иллюстрации

Мне нужен рисунок самого магазина и остановки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Мы ищем детского иллюстратора для создания набора детских развивающих карточек.
Набор называется «Первая энциклопедия малыша» в карточках. Т.е. там будут первые животные, предметы, мама/папа/бабушка и т.д.
В альбоме будет 120 иллюстраций, формат - А6 вертикальный. Иллюстрации векторные.
Одна иллюстрация- это либо полноценный рисунок с фоном, либо предмет/животное просто на белом фоне. Надо как-то соблюдать баланс одновременно и детского рисунка, и чтобы изображение было близко к реальному в случае с предметами/животными
Примеры стиля, который нам нравится: https://disk.yandex.ru/d/UIXLjY8aBSdfpw
Хочется получить иллюстрации близкие к этому стилю. Детские, добрые, с четкими контурами, яркими и приятными цветами.
В связи с этим предлагаем вам выполнить тестовое оплачиваемое задание.
Необходимо нарисовать 2 иллюстрации (ориентация - вертикальная, формат - А6, без подписей).
1) Носорог - рисунок должен быть близким к реалистичному. По этим карточкам ребёнок будет изучать предметы и животных. И они не должны быть сильно мультяшными. Иллюстрация, но близкая к реальности.
2) Мама сидит дома на кроватке и держит на ручках малыша. Это для карточки "Мама", т.е. Мама здесь ключевой объект. Тут полноценная иллюстрация с кроваткой, комнатой, где сидит мама с малышом.
Оплата за 1 иллюстрацию - 300 рублей.
Если нам понравятся ваши работы - получите весь заказ.
Присылайте примеры ваших работ и так же указывайте срок, за который сможете нарисовать 120 иллюстраций.
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