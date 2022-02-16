Слой для NFT коллекции

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#1$100

Необходим слой для NFT коллекции:

Осьминог. Туловище с головой и 8-ю щупальцами. Полупрофиль (типа Bored Apes) в правую сторону. Средние 2 щупальца скрещены на груди. На белом фоне. Контур черный, цвет осьминога синий. Без прически. Голова без эмоций (без глаз, рта, бровей и тп.) С хорошо прорисованными присосками. Коллекция позитивная:)

2 года назад
roastoncoast
Антон 
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2 года назад
Победитель конкурса
paravozik_peina
21 годРоссия
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10 дней назад
2 года назад
Талантливый специалист. Очень быстро уловил суть. Быстро, качественно, креативно. Рекомендую
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paravozik_peina
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#1
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