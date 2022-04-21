🎨💥«Цифровой дизайн похож на живопись, только краски никогда не сохнут».🎨💥
Меня зовут Наталия и я графический дизайнер с Будапешта) Мне 26 лет, я креативная и творческая личность, в моменты вдохновения рисую картины) Стремлюсь к постоянному развитию и ВСЕГДА жажду пробовать что-то новое
Сделаю для Вас креативный и современный дизайн! ВСЕГДА довожу дело до конца☝
С удовольствием свяжусь с Вами:
INSTAGRAM - bonart_10
TELEGRAM - +380 68 906 387
Почта - [email protected]
Разработка фирменного стиля, логотипа
Разработка дизайна веб-баннеров
Дизайн рекламных листовок
Баннеры для Instagram
Ретушь фото (удаление лишних объектов с фото, замена фона, удаление дефектов)
Креативность, творческий и гибкий подход к решению задач里
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
- Заказчик заполняет бриф, обсуждаем детали.
- Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн или безопасная сделка.
- Разработка дизайна в течении оговоренного срока.
- Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при необходимости).
- Оплата оставшихся 50% суммы за проект.
- Отправка исходников.
- Обмен положительными отзывами.
Портфолио
- Портрет девушки39 просмотров
- Логотип40 просмотров
- Мультяшный персонаж41 просмотр