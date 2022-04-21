🎨💥«Цифровой дизайн похож на живопись, только краски никогда не сохнут».🎨💥

Меня зовут Наталия и я графический дизайнер с Будапешта) Мне 26 лет, я креативная и творческая личность, в моменты вдохновения рисую картины) Стремлюсь к постоянному развитию и ВСЕГДА жажду пробовать что-то новое

Сделаю для Вас креативный и современный дизайн! ВСЕГДА довожу дело до конца☝

С удовольствием свяжусь с Вами:

INSTAGRAM - bonart_10

TELEGRAM - +380 68 906 387

Почта - [email protected]

 Разработка фирменного стиля, логотипа

 Разработка дизайна веб-баннеров

 Дизайн рекламных листовок

 Баннеры для Instagram

 Ретушь фото (удаление лишних объектов с фото, замена фона, удаление дефектов)

 Креативность, творческий и гибкий подход к решению задач里

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА