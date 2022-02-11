Вектор художник в AI

Привет, мы создаем мультфильмы для детей, и нам нужен в команду художник, работаем в векторе в среде adobe illustrator. Работаем строго с аниматорами, по этому методичка на этапе вам поможет. Обязательно понимать пропорции и правильно заполнять интерьер в локации. Примеры нашей рисовки прикрепил ниже! Выполнение ТЗ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

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