Вектор художник в AI

Иллюстрации и РисункиЗакрыт8 заявок2816 просмотров
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Привет, мы создаем мультфильмы для детей, и нам нужен в команду художник, работаем в векторе в среде adobe illustrator.  Работаем строго с аниматорами, по этому методичка на этапе вам поможет. Обязательно понимать пропорции и правильно заполнять интерьер в локации. Примеры нашей рисовки прикрепил ниже! Выполнение ТЗ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

  • Убедительная просьба связываться в теле грамм @ Lukihardt
2 года назад
Lukihardt
34 годаСША
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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