Необходимо сделать красочный и визуально цепляющий коллаж для использования в качестве изображения предпросмотра. Несколько элементов плюс хорошо читаемый текс
Нарисовать логотип и аватары персонажей приложения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1.Нужно нарисовать логотип (png)
2. Нужно превратить с фото 32 человек в стиль мультфильма(png)
Платим 100$
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