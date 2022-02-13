Нарисовать зайца

Приглашаю к сотрудничеству художника-иллюстратора. Предстоит создание 10 иллюстраций второй части книги + обложка. Затем работа над третьей частью. Книга имеет продолжение, поэтому сотрудничество планируем долгосрок. Имя художника работавшего над проектом, уйдет в книги. Все работы ...
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