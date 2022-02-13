Нарисовать зайца

Иллюстрации и РисункиЗавершен12 заявок746 просмотров
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Есть старая изношенная футболка, хочу сохранить принт с неё чтобы сделать себе новую.

2 года назад
Old_padla
Максим 
34 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
andrei_cherepko
38 летБеларусь
2 года в сервисе
Был
16 часов назад
2 года назад
$5
1 день
Работа была выполнена в срок и качественно, приятно было сотрудничать.
Работать с Максимом было легко, задача поставлена была четко. Оплата своевременно. Рекомендую к сотрудничеству 👍🏻.
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