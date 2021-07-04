Нарисовать текст на обложке по примеру

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен13 заявок759 просмотров

Нужно нарисовать текст на обложке к треку, по примеру, работы на 15 минут

4 года назад
guest_16225652449801
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

aqualice
Алиса 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 месяца назад
4 года назад
$3
1 день
Всё отлично, девочка сделала всё как надо и отвечала очень быстро, заказываем только у неё👼
Точное тз, общение легкое. Мгновенная оплата. Рекомендую к работе исполнителям.

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