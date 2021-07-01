Здравствуйте!

Современный печатный журнал о здоровье ищет в команду иллюстратора для подготовки иллюстраций к выпускам номеров на заранее

заданные темы, посвященные красоте и здоровью. Нужно будет в необычной,

привлекательный манере делать актуальный, запоминающийся и интересный

арт, пропагандирующий ЗОЖ.

Тестовое задание: подготовить арт на тему о вреде курения. Не банальный, не отталкивающий, а такой, чтобы

иллюстрация действительно имела положительный эффект на зрителя,

побуждала его отказаться от вредной привычки. Присылайте письма с

портфолио и выполненным тестовым заданием.

Оклад по договору, официальный будет обсуждаться с успешным кандидатом. В письме также можете указать свои ожидания по оплате.