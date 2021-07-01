Иллюстрации для журнала о здоровье на темы ЗОЖ

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт3 заявки306 просмотров

Здравствуйте!

Современный печатный журнал о здоровье ищет в команду иллюстратора для подготовки иллюстраций к выпускам номеров на заранее

заданные темы, посвященные красоте и здоровью. Нужно будет в необычной,

привлекательный манере делать актуальный, запоминающийся и интересный

арт, пропагандирующий ЗОЖ.

Тестовое задание: подготовить арт на тему о вреде курения. Не банальный, не отталкивающий, а такой, чтобы

иллюстрация действительно имела положительный эффект на зрителя,

побуждала его отказаться от вредной привычки. Присылайте письма с

портфолио и выполненным тестовым заданием.

Оклад по договору, официальный будет обсуждаться с успешным кандидатом. В письме также можете указать свои ожидания по оплате.

4 года назад
guest_1625223553863
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Наташа
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 месяца назад
1 отзыв
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
4 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад
201 отзыв
4 года назад
ТОП-5
Иллюстрации и Рисунки

  • Похожие заказы

  • Рисунок в ai

    Требуется изменить несколько изображений JPEG для печати на тканевых сумках, сохранив общую идею, и перевести их в векторный формат. Обеспечить уникальность, чтобы избежать вопросов по авторским правам. Примеры изображений прилагаются.

    Иллюстрации и Рисунки33 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать изображение объектов городской инфраструктур инфраструктуры

    Требуется нарисовать 10 изображений объектов городской инфраструктуры, включая кафе, заправку, ресторан и магазин. Все иллюстрации должны быть выполнены в строгом и современном дизайне для дальнейшего использования в создании NFT карт.

    NFT
    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание мультика в стиле Pixar

    $50

    Требуется специалист для создания анимационного мультика в стиле Pixar. Готовый сценарий, необходимо отрисовать героев и анимировать их, чтобы мультик ожил. Сроки выполнения – быстро. Пример: мультфильм Disney Синий зонтик.

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн костюма с экранами

    $20

    Необходимо разработать 4-5 простых набросков концепции костюма с 3D экранами, закрепленными на плечах. Экран можно адаптировать в образе, например, на крыльях бабочки. Возможны черно-белые варианты. Фото и видео экранов предоставлены для вдохновения.

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Отрисовать набор иллюстраций в векторе

    Требуется отрисовать набор векторных иллюстраций с пятью персонажами: модный покупатель, модный продавец, деловой владелец интернет-магазина, юный курьер и итоговая иллюстрация. Персонажи должны быть на белом фоне, с заданной цветовой гаммой. Иллюстрации квадратные, без пустых полей.

    Иллюстрации и Рисунки25 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать карту территории

    Требуется нарисовать карту небольшой территории в виде острова, включающей около десятка зданий, игровые площадки, дорожки, парковку и лес. Главное — зрелищность и скорость выполнения. Пропорции не критичны, небольшая небрежность допустима.

    Иллюстрации и Рисунки17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать инфографику для товарных позиций

    Требуется создать инфографику для товарных позиций с указанием размеров в мм на белом фоне. Необходимо использовать данные из таблицы. Ожидается долгосрочное сотрудничество для отрисовки инфографики по всем товарам на сайте.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад