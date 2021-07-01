Требуется изменить несколько изображений JPEG для печати на тканевых сумках, сохранив общую идею, и перевести их в векторный формат. Обеспечить уникальность, чтобы избежать вопросов по авторским правам. Примеры изображений прилагаются.
Иллюстрации для журнала о здоровье на темы ЗОЖ
Здравствуйте!
Современный печатный журнал о здоровье ищет в команду иллюстратора для подготовки иллюстраций к выпускам номеров на заранее
заданные темы, посвященные красоте и здоровью. Нужно будет в необычной,
привлекательный манере делать актуальный, запоминающийся и интересный
арт, пропагандирующий ЗОЖ.
Тестовое задание: подготовить арт на тему о вреде курения. Не банальный, не отталкивающий, а такой, чтобы
иллюстрация действительно имела положительный эффект на зрителя,
побуждала его отказаться от вредной привычки. Присылайте письма с
портфолио и выполненным тестовым заданием.
Оклад по договору, официальный будет обсуждаться с успешным кандидатом. В письме также можете указать свои ожидания по оплате.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки33 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется конвертация 18 файлов из форматов .pdf, .ai, .cdr, .eps в dxf и dvg. Необходимо предоставить качественные результаты. Укажите стоимость выполнения заказа.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется нарисовать 10 изображений объектов городской инфраструктуры, включая кафе, заправку, ресторан и магазин. Все иллюстрации должны быть выполнены в строгом и современном дизайне для дальнейшего использования в создании NFT карт.Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $50
Требуется специалист для создания анимационного мультика в стиле Pixar. Готовый сценарий, необходимо отрисовать героев и анимировать их, чтобы мультик ожил. Сроки выполнения – быстро. Пример: мультфильм Disney Синий зонтик.Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $20
Необходимо разработать 4-5 простых набросков концепции костюма с 3D экранами, закрепленными на плечах. Экран можно адаптировать в образе, например, на крыльях бабочки. Возможны черно-белые варианты. Фото и видео экранов предоставлены для вдохновения.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется отрисовать набор векторных иллюстраций с пятью персонажами: модный покупатель, модный продавец, деловой владелец интернет-магазина, юный курьер и итоговая иллюстрация. Персонажи должны быть на белом фоне, с заданной цветовой гаммой. Иллюстрации квадратные, без пустых полей.Иллюстрации и Рисунки25 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется нарисовать карту небольшой территории в виде острова, включающей около десятка зданий, игровые площадки, дорожки, парковку и лес. Главное — зрелищность и скорость выполнения. Пропорции не критичны, небольшая небрежность допустима.Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется создать инфографику для товарных позиций с указанием размеров в мм на белом фоне. Необходимо использовать данные из таблицы. Ожидается долгосрочное сотрудничество для отрисовки инфографики по всем товарам на сайте.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад