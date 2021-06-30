Нарисовать карту территории

Необходимо нарисовать карту небольшой территории (около десятка зданий, несколько игровых площадок, дорожки, парковка, лес, костер и т.п.). Оформить территорию в виде острова. Сама территория: https://s.mail.ru/kxC7/v1fTeSdA8

Во вложении примерно то, как мы себе представляем результат. Небольшая небрежность не будет проблемой, скорость выполнения в приоритете. Точность пропорций тоже не сильно важна, главное — зрелищность.