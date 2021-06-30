Требуется создать инфографику для товарных позиций с указанием размеров в мм на белом фоне. Необходимо использовать данные из таблицы. Ожидается долгосрочное сотрудничество для отрисовки инфографики по всем товарам на сайте.
Нарисовать карту территории
Необходимо нарисовать карту небольшой территории (около десятка зданий, несколько игровых площадок, дорожки, парковка, лес, костер и т.п.). Оформить территорию в виде острова. Сама территория: https://s.mail.ru/kxC7/v1fTeSdA8
Во вложении примерно то, как мы себе представляем результат. Небольшая небрежность не будет проблемой, скорость выполнения в приоритете. Точность пропорций тоже не сильно важна, главное — зрелищность.
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