Нарисовать карту территории

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Закрыт17 заявок1216 просмотров

Необходимо нарисовать карту небольшой территории (около десятка зданий, несколько игровых площадок, дорожки, парковка, лес, костер и т.п.). Оформить территорию в виде острова. Сама территория: https://s.mail.ru/kxC7/v1fTeSdA8

Во вложении примерно то, как мы себе представляем результат. Небольшая небрежность не будет проблемой, скорость выполнения в приоритете. Точность пропорций тоже не сильно важна, главное — зрелищность.

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