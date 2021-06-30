Нарисовать в Photoshop детские маски разных героев

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен13 заявок505 просмотров

Необходимо разработать маски разных героев для детей. 1 рисунок = 7$. Список героев,

шаблон маски и детали задания отправлю отдельно.

4 года назад
Maresh
Мария 
40 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Выбранные исполнители

Anastasia-ANA
Анастасия 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$7
2 дня
Escrow
Исполнительница превзошла ожидания. Работа выполнена на отлично! Рекомендую
Прекрасный работодатель. Целый день на связи и очень оперативно решались вопросы. Оплата прошла в тот же день, когда был сдан заказ.
Nasty_a_
Мазур 
32 года
11 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
4 года назад
$7
1 день
Escrow
Отлично, пунктуально, всё устроило. Рекомендую
Всё хорошо, рекомендую!

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