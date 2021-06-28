Нарисовать семейное древо.

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Закрыт13 заявок1084 просмотра

Добрый день. Необходим художник - дизайнер, человек работающий с графикой на профессиональном уровне, способный нарисовать на компьютере семейное древо под реализм. дабы в дальнейшем данную работу можно было передать в типографию и пропечатать на холсте.

Пример того, как должно выглядеть древо в файлах.

4 года назад
soultan9
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