Нарисовать семейное древо.

Добрый день. Необходим художник - дизайнер, человек работающий с графикой на профессиональном уровне, способный нарисовать на компьютере семейное древо под реализм. дабы в дальнейшем данную работу можно было передать в типографию и пропечатать на холсте.

Пример того, как должно выглядеть древо в файлах.