Нужно создать фан арт для одной игры. https://miro.com/app/board/o9J_lTM__b4=/

в мудборде все нужные материалы. Тема конкурса фан артов – земли. В мудборде приложено 4 типа земель различных редкостей как референс. Для арта нужно использовать одну из них. Я бы выбрал 1, 3 или 4. Работа должна быть максимально похожа на главный референс. Работа в вертикальном формате, как в примерах работ, уровень исполнения должен быть не меньше чем на примерах. По сюжеты работы, было бы неплохо если бы один из персонажей добывал (мне импонирует енот), добывал киркой один из полезных ископаемых, где-то на фоне может летать дрон (не обязательно)