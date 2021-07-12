Требуется создание оригинальных иллюстраций и рисунков по заказу. Важно обеспечить высокое качество работы и соответствие заданным требованиям. Идеально подойдет для графических дизайнеров, готовых предложить креативные решения.
Иллюстрации для инстаграм-канала
В заявке указывать срок, стоимость и примеры оформления инстаграм-каналов.
сайт https://orihiro.ru/ - стиль требуется сохранить.
Задание:
А) необходим аватар ORIHIRO.RU читабельный на контрастном фоне в аккаунт. Размер 1200х1200
Б) Картинки для первых 12 постов - ниже прописаны тексты для баннеров в ленту поста.
Размер 1200х1200
1. О компании "ORIHIRO"
2. Роль БАДов в жизни человека
3. Японские БАДы ORIHIRO. В чем уникальность.
4. Кто особенно нуждается в БАДах
5. БАДы-антиоксиданты - что это?
6. Витамин C (взять фото товара на баннер) https://orihiro.ru/product/vitamin-c/
7. Все о витамине С:
8. Важно знать при приеме БАДов
9. На диете? 5 добавок, которые ускорят процесс похудения
10. ТОП 3 позиции этого сезона.
11. Где купить БАДы "ORIHIRO"
12 Мультивитамины и минералы со вкусом манго (взять фото товара на баннер) https://orihiro.ru/product/multivitaminy-i-mineraly-so-vkusom-mango/
В) В вечное сторис иконки.
Для сторис размер 1080х1920:
1. О нас
2. Отзывы
3. Каталог
4. Акции
5. Обзоры
6. Полезное (статьи)
7. Где купить
8. Сертификаты
Было бы хорошо, если бы дизайнер предложил несколько стилей на выбор
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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