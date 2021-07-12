Иллюстрации для инстаграм-канала

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен4 заявки430 просмотров

В заявке указывать срок, стоимость и примеры оформления инстаграм-каналов.

сайт https://orihiro.ru/ - стиль требуется сохранить.

Задание:

А) необходим аватар ORIHIRO.RU читабельный на контрастном фоне в аккаунт. Размер 1200х1200

Б) Картинки для первых 12 постов - ниже прописаны тексты для баннеров в ленту поста.

Размер 1200х1200

1. О компании "ORIHIRO"

2. Роль БАДов в жизни человека

3. Японские БАДы ORIHIRO. В чем уникальность.

4. Кто особенно нуждается в БАДах

5. БАДы-антиоксиданты - что это?

6. Витамин C (взять фото товара на баннер) https://orihiro.ru/product/vitamin-c/

7. Все о витамине С:

8. Важно знать при приеме БАДов

9. На диете? 5 добавок, которые ускорят процесс похудения

10. ТОП 3 позиции этого сезона.

11. Где купить БАДы "ORIHIRO"

12 Мультивитамины и минералы со вкусом манго (взять фото товара на баннер) https://orihiro.ru/product/multivitaminy-i-mineraly-so-vkusom-mango/

В) В вечное сторис иконки.

Для сторис размер 1080х1920:

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7. Где купить

8. Сертификаты

Было бы хорошо, если бы дизайнер предложил несколько стилей на выбор

4 года назад
pakaln
Эдуард 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vzdes
30 лет
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
4 года назад
$70
7 дней
Сделано в соответствии с Заданием и еще учтены дополнительные пожелания.
Хороший заказчик, быстрая оплата :) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Карина
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Анна
 
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vzdes
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9 месяцев назад
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Артем
 
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