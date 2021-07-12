В заявке указывать срок, стоимость и примеры оформления инстаграм-каналов.

сайт https://orihiro.ru/ - стиль требуется сохранить.

Задание:

А) необходим аватар ORIHIRO.RU читабельный на контрастном фоне в аккаунт. Размер 1200х1200

Б) Картинки для первых 12 постов - ниже прописаны тексты для баннеров в ленту поста.

Размер 1200х1200

1. О компании "ORIHIRO"

2. Роль БАДов в жизни человека

3. Японские БАДы ORIHIRO. В чем уникальность.

4. Кто особенно нуждается в БАДах

5. БАДы-антиоксиданты - что это?

6. Витамин C (взять фото товара на баннер) https://orihiro.ru/product/vitamin-c/

7. Все о витамине С:

8. Важно знать при приеме БАДов

9. На диете? 5 добавок, которые ускорят процесс похудения

10. ТОП 3 позиции этого сезона.

11. Где купить БАДы "ORIHIRO"

12 Мультивитамины и минералы со вкусом манго (взять фото товара на баннер) https://orihiro.ru/product/multivitaminy-i-mineraly-so-vkusom-mango/

В) В вечное сторис иконки.

Для сторис размер 1080х1920:

1. О нас

2. Отзывы

3. Каталог

4. Акции

5. Обзоры

6. Полезное (статьи)

7. Где купить

8. Сертификаты

Было бы хорошо, если бы дизайнер предложил несколько стилей на выбор