Frontend Developer

Я практикующий Frontend-разработчик в одной из ведущих ИТ-компаний в России. Умею всё, что касается фронтенда, верстки и увлекаюсь дизайном. Приложил пару примеров верстки, но что-то более интересное можно посмотреть в моём профиле на codepen.io. Так же можно заглянуть в мой профиль на Github.

Чем я занимаюсь:

Разработка сайтов и веб-приложений.

Кроссбраузерная, адаптивная, валидная верстка

Дизайн сайтов.

Адаптивная и семантическая верстка сайтов.

Дизайн рекламных баннеров

HTML5, CSS3

JavaScript (работаю с React, знаю jQuery)

Препроцессоры SASS, PostCSS, Stylus

Методология БЭМ

Системы автоматизации сборки: Webpack, Gulp

PHP

1С-Битрикс

WordPress

Профиль на Codepen: https://codepen.io/miniven/

Как со мной связаться: