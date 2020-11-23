miniven

Вениамин miniven

 
29 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Frontend Developer

Я практикующий Frontend-разработчик в одной из ведущих ИТ-компаний в России. Умею всё,  что касается фронтенда, верстки и увлекаюсь дизайном. Приложил пару примеров верстки, но что-то более интересное можно посмотреть в моём профиле на codepen.io. Так же можно заглянуть в мой профиль на Github.

Чем я занимаюсь:

  • Разработка сайтов и веб-приложений.
  • Кроссбраузерная, адаптивная, валидная верстка
  • Дизайн сайтов.
  • Адаптивная и семантическая верстка сайтов.
  • Дизайн рекламных баннеров
Что я использую:

  • HTML5, CSS3
  • JavaScript (работаю с React, знаю jQuery)
  • Препроцессоры SASS, PostCSS, Stylus
  • Методология БЭМ
  • Системы автоматизации сборки: Webpack, Gulp
  • PHP
Постоянно работаю со следующими CMS:

  • 1С-Битрикс
  • WordPress
Примеры работ:

Профиль на GitHub: https://github.com/miniven

Профиль на Codepen: https://codepen.io/miniven/

Как со мной связаться:

PHPJavascriptWordPressВерстка сайтаДизайн сайтаHTMLjQueryБитриксSASSGulpReact.js1С-Битрикс
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
alex_kabanov
Александр 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 отзывов
$100
10 баллов
3 года назад
Проверка и доработка верстки на сайт.
Огромная благодарность Вениамину! Профессионал своего дела! Вникнул проект и сделал все без лишних вопросов и быстро! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Александр — адекватный заказчик, с которым приятно работать. Оплата своевременная, всегда на связи, несмотря на то, что мы в разных часовых поясах. Рекомендую.
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