Frontend Developer
Я практикующий Frontend-разработчик в одной из ведущих ИТ-компаний в России. Умею всё, что касается фронтенда, верстки и увлекаюсь дизайном. Приложил пару примеров верстки, но что-то более интересное можно посмотреть в моём профиле на codepen.io. Так же можно заглянуть в мой профиль на Github.
Чем я занимаюсь:
- Разработка сайтов и веб-приложений.
- Кроссбраузерная, адаптивная, валидная верстка
- Дизайн сайтов.
- Адаптивная и семантическая верстка сайтов.
- Дизайн рекламных баннеров
- HTML5, CSS3
- JavaScript (работаю с React, знаю jQuery)
- Препроцессоры SASS, PostCSS, Stylus
- Методология БЭМ
- Системы автоматизации сборки: Webpack, Gulp
- PHP
- 1С-Битрикс
- WordPress
- http://90gradysov.ru/ — верстка, backend
- http://pchurch.ru/ — верстка, дизайн, backend
Профиль на Codepen: https://codepen.io/miniven/
Как со мной связаться:
- Эл. почта: [email protected]
- Телефон: +7 (906) 702-72-25
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
3 года назад
Огромная благодарность Вениамину! Профессионал своего дела! Вникнул проект и сделал все без лишних вопросов и быстро! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Александр — адекватный заказчик, с которым приятно работать. Оплата своевременная, всегда на связи, несмотря на то, что мы в разных часовых поясах. Рекомендую.