Нарисовать инфографику для товарных позиций

Сделать инфографику с указанием размеров товара в мм. Размеры и товары указаны в таблице

На белом фоне. Пример, как нужно сделать в приложении.

Список товаров для инфографики: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hH1irKpxd0vK15J-o9nBhKg9vZNpw8ES_z2LfW9sLmU/edit?usp=sharing

В идеале - долгосрочное сотрудничество и отрисовка инфографики по всем товарам на сайте https://greenween.ru/