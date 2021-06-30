Требуется разработка иллюстраций для инстаграм-канала ORIHIRO.RU. Необходимы аватар 1200х1200, 12 картинок для постов с заданными темами и иконки для сторис 1080х1920. Укажите срок, стоимость и примеры оформления. Сохранение стиля бренда обязательно.
Нарисовать инфографику для товарных позиций
Сделать инфографику с указанием размеров товара в мм. Размеры и товары указаны в таблице
На белом фоне. Пример, как нужно сделать в приложении.
Список товаров для инфографики: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hH1irKpxd0vK15J-o9nBhKg9vZNpw8ES_z2LfW9sLmU/edit?usp=sharing
В идеале - долгосрочное сотрудничество и отрисовка инфографики по всем товарам на сайте https://greenween.ru/
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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