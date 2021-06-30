Нарисовать инфографику для товарных позиций

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Завершен3 заявки308 просмотров

Сделать инфографику с указанием размеров товара в мм. Размеры и товары указаны в таблице

На белом фоне. Пример, как нужно сделать в приложении.

Список товаров для инфографики: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hH1irKpxd0vK15J-o9nBhKg9vZNpw8ES_z2LfW9sLmU/edit?usp=sharing

В идеале - долгосрочное сотрудничество и отрисовка инфографики по всем товарам на сайте https://greenween.ru/ 

4 года назад
greenween
Валерия 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

paravozik_peina
Александр 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
$30
1 день
Escrow
Не рекомендую

Заявки фрилансеров

Кристина
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
23 отзыва
4 года назад
Мазур
 
32 года
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
107 отзывов
4 года назад
paravozik_peina
Александр 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад

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