Здравствуйте! Есть несколько изображений jpeg , которые я планирую использовать для печати на сумках из ткани. Мне нужно изменить эти изображения чтобы они сохраняя общую идею отличались от исходника (чтобы не не было вопросов о авторских правах) и перевести эти изображения в вектор. Сможете ли Вы это сделать? Если да, сколько это будет стоить? Примеры изображений в приложении.