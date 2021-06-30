Требуется создать фан арт для игры, используя один из типов земель из мудборда. Работа должна быть вертикальной и максимально соответствовать референсу. В арте должен быть изображен енот, добывающий полезные ископаемые с киркой. Дрон на фоне - желателен, но не обязателен. Уровень исполнения должен соответствовать представленным примерам.