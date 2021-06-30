Требуется нарисовать карту небольшой территории в виде острова, включающей около десятка зданий, игровые площадки, дорожки, парковку и лес. Главное — зрелищность и скорость выполнения. Пропорции не критичны, небольшая небрежность допустима.
Отрисовать набор иллюстраций в векторе
есть персонажи : https://prnt.sc/17prx3j
необходимо придумать образ четко идентифицирующий персонажа с атрибутами сюжета (белый фон) цвета персонажей (зеленый, синий, красный, оранжевый, серый, черный) и отрисовать:
1 иллюстрация. Модный персонаж женского пола покупатель (например с покупками)
2 иллюстрация. Модный персонаж мужского пола продавец (например с кассовым аппаратом)
3 иллюстрация. Деловой персонаж мужского пола владелец интернет-магазина (ящики с товарами)
4 иллюстрация. Юный персонаж мужского пола курьер (служба доставки)
5 иллюстрация. Итоговая иллюстрация (синий фон) - все 4 персонажа вместе. Продавец передает пакет с покупками покупателю, владелец интернет магазина стоит рядом с посылками и передает один ящик курьеру
Иллюстрации - квадратные (желательно без пустых полей)
В заявке прошу указывать свой Telegram
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