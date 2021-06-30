Отрисовать набор иллюстраций в векторе

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Закрыт25 заявок1399 просмотров

есть персонажи : https://prnt.sc/17prx3j

необходимо придумать образ четко идентифицирующий персонажа с атрибутами сюжета (белый фон) цвета персонажей (зеленый, синий, красный, оранжевый, серый, черный) и отрисовать:

1 иллюстрация. Модный персонаж женского пола покупатель (например с покупками)

2 иллюстрация. Модный персонаж мужского пола продавец (например с кассовым аппаратом)

3 иллюстрация. Деловой персонаж мужского пола владелец интернет-магазина (ящики с товарами)

4 иллюстрация. Юный персонаж мужского пола курьер (служба доставки)

5 иллюстрация. Итоговая иллюстрация (синий фон) - все 4 персонажа вместе. Продавец передает пакет с покупками покупателю, владелец интернет магазина стоит рядом с посылками и передает один ящик курьеру

Иллюстрации - квадратные (желательно без пустых полей)

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kirrus
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