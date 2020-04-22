Рекомендую Юлию. Очень внимательная, ответственная и приятная в общении. Работу сделала идеально и в очень короткие сроки. Так же было очень приятно что она переспросила, все ли было хорошо с предыдущей работой. Это говорит лишь о профессионализме и ответственном подходе к работе.