sova888

Юлия Савостьянова sova888

 
39 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
месяц назад
Векторная и растровая графика для экранов и печати. Создание, редактирование и подготовка в печать
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

akj82
41 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Нарисовать картинки на основе образца
Глубоко вникает в детали, согласует изменения, рекомендую
Материалы для работы предоставлены в полной мере, ответы на вопросы по ходу получены достаточно быстро. Работа принята без задержек. Все в порядке. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
GameEra
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Оформить ДРЕВО семьи
Отличная работа Юлия, очень аккуратное исполнение, быстрое реагирование на все изменения! Рекомендуем!
Отличный заказчик. Вся информация, необходимая для работы, предоставлена, задача поставлена подробно и ясно. Оплата выше, чем договаривались и еще до завершения работы. Понравилось сотрудничество, рекомендую))
Ответный отзыв
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
17 часов назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Перерисовать картинку в векторе
Отличный исполнитель, даже сделала быстрее чем обещала, рекомендую!
Техническое задание действительное несколько отличалось от описанного на бирже, но все детали были согласованы до приема заявки и не слишком выходили за границы тз. В целом сотрудничеством довольна, рекомендую.
Ответный отзыв
el_nath
45 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Подготовить изображение к фигурной резки
Рекомендую Юлию. Очень внимательная, ответственная и приятная в общении. Работу сделала идеально и в очень короткие сроки. Так же было очень приятно что она переспросила, все ли было хорошо с предыдущей работой. Это говорит лишь о профессионализме и ответственном подходе к работе.
Задача поставлена четко, все материалы предоставлены сразу, обратная связь оперативная, по оплате все в порядке. Приятное продуктивное сотрудничество. С удовольствием продолжу сотрудничество)
Ответный отзыв
w-creation
Камиль 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
$2
10 баллов
5 лет назад
Наложить изображение на кнопку с текстом и рамкой в формате psd
Отличная работа. Рекомендую!
Все отлично. Задача поставлена достаточно четко, предоставлены примеры того, что нужно, возникающие вопросы обсуждались в процессе работы.
Ответный отзыв
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Иллюстрации и Рисунки
7 отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
#83
Наружная реклама
нет отзывов
$20/час
от $50от 2 дней
#567
3D-графика
нет отзывов
$20/час
от $50от 2 дней
#792
Обработка фотографий
нет отзывов
$15/час
от $20от 2 дней
#2227