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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
4 года назад
Глубоко вникает в детали, согласует изменения, рекомендую
Ответный отзыв
Материалы для работы предоставлены в полной мере, ответы на вопросы по ходу получены достаточно быстро. Работа принята без задержек. Все в порядке. Рекомендую к сотрудничеству.
$20
10 баллов
4 года назад
Отличная работа Юлия, очень аккуратное исполнение, быстрое реагирование на все изменения! Рекомендуем!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Вся информация, необходимая для работы, предоставлена, задача поставлена подробно и ясно. Оплата выше, чем договаривались и еще до завершения работы. Понравилось сотрудничество, рекомендую))
$5
10 баллов
5 лет назад
Отличный исполнитель, даже сделала быстрее чем обещала, рекомендую!
Ответный отзыв
Техническое задание действительное несколько отличалось от описанного на бирже, но все детали были согласованы до приема заявки и не слишком выходили за границы тз. В целом сотрудничеством довольна, рекомендую.
$15
10 баллов
5 лет назад
Рекомендую Юлию. Очень внимательная, ответственная и приятная в общении. Работу сделала идеально и в очень короткие сроки. Так же было очень приятно что она переспросила, все ли было хорошо с предыдущей работой. Это говорит лишь о профессионализме и ответственном подходе к работе.
Ответный отзыв
Задача поставлена четко, все материалы предоставлены сразу, обратная связь оперативная, по оплате все в порядке. Приятное продуктивное сотрудничество. С удовольствием продолжу сотрудничество)
$2
10 баллов
5 лет назад
Отличная работа. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично. Задача поставлена достаточно четко, предоставлены примеры того, что нужно, возникающие вопросы обсуждались в процессе работы.
Иллюстрации и Рисунки
7 отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
#83
Наружная реклама
нет отзывов
$20/час
от $50от 2 дней
#567
3D-графика
нет отзывов
$20/час
от $50от 2 дней
#792
Обработка фотографий
нет отзывов
$15/час
от $20от 2 дней
#2227