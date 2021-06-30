Необходим специалист, который смог бы сделать анимационный мультик в стиле Pixar

Пример: мультфильм Disney Синий зонтик | Короткометражки Студии PIXAR [том3] | Мультик о встрече в городе

Сценарий готов, нужно отрисовать героев, сделать так, чтобы все ожило в виде мультика и сделать это быстро