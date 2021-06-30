Необходимо разработать 4-5 простых набросков концепции костюма с 3D экранами, закрепленными на плечах. Экран можно адаптировать в образе, например, на крыльях бабочки. Возможны черно-белые варианты. Фото и видео экранов предоставлены для вдохновения.
Создание мультика в стиле Pixar
Необходим специалист, который смог бы сделать анимационный мультик в стиле Pixar
Пример: мультфильм Disney Синий зонтик | Короткометражки Студии PIXAR [том3] | Мультик о встрече в городе
Сценарий готов, нужно отрисовать героев, сделать так, чтобы все ожило в виде мультика и сделать это быстро
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