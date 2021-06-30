Создание мультика в стиле Pixar

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт2 заявки454 просмотра

Необходим специалист, который смог бы сделать анимационный мультик в стиле Pixar

Пример: мультфильм Disney Синий зонтик | Короткометражки Студии PIXAR [том3] | Мультик о встрече в городе

Сценарий готов, нужно отрисовать героев, сделать так, чтобы все ожило в виде мультика и сделать это быстро

4 года назад
Vladislav_free
Владислав 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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Мухаммадюсуф
 
23 года
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Андрей
 
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4 года назад

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