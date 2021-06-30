Требуется отрисовать набор векторных иллюстраций с пятью персонажами: модный покупатель, модный продавец, деловой владелец интернет-магазина, юный курьер и итоговая иллюстрация. Персонажи должны быть на белом фоне, с заданной цветовой гаммой. Иллюстрации квадратные, без пустых полей.
Дизайн костюма с экранами
Есть два экрана, которые представляют собой 3Д вентиляторы. Они закреплены на плечах человека.
Требуется нарисовать концепцию использования данных экранов в другом образе. Например расположить их на крыльях бабочки(которые так же одеты на плечи человека) - крылья могут быть разной высоты и формы - как у
Victoria's Secret. Или придумать совсем другой новый образ.
Требуется 4-5 простых наброска , можно черно белых, из которых мы потом выберем один для дальнейшей доработки.
Фото и видео экранов прилагается.
Требуется 4-5 простых наброска , можно черно белых, из которых мы потом выберем один для дальнейшей доработки.
Фото и видео экранов прилагается.
Заявки фрилансеров
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