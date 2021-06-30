Дизайн костюма с экранами

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт7 заявок477 просмотров

Есть два экрана, которые представляют собой 3Д вентиляторы. Они закреплены на плечах человека.

Требуется нарисовать концепцию использования данных экранов в другом образе. Например расположить их на крыльях бабочки(которые так же одеты на плечи человека) - крылья могут быть разной высоты и формы - как у

Victoria's Secret. Или придумать совсем другой новый образ.

Требуется 4-5 простых наброска , можно черно белых, из которых мы потом выберем один для дальнейшей доработки.

Фото и видео экранов прилагается.

https://youtu.be/iDlQeDJrFds

Требуется 4-5 простых наброска , можно черно белых, из которых мы потом выберем один для дальнейшей доработки.

Фото и видео экранов прилагается.

https://youtu.be/iDlQeDJrFds

4 года назад
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