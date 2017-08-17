Hsvrya

Леся Hsvrya

 
36 летУкраина/Черкассы
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
художник, иллюстратор

Пишу маслом, акварелью, знаю все редакторы Photoshop , Adobe Illustrator , CorelDRAW , Adobe InDesign .

  • Я иллюстратор, создающий живых, веселых и увлекательных персонажей. Я

    специализируюсь на животных и природе, а также на сказочных существах  И я могу создавать все, что вы хотите.

  • Я профессиональный иллюстратор, работающий с предприятиями, частными лицами и независимыми авторами в течение 10лет, создавая персонажей и графику.

InDesignCorelDRAWIllustratorPhotoshop
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Отзывы заказчиков
egoist77
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Контур для украшения торта
Все сделала так как нужно и в срок! Огромное спасибо!
Заказчик о котором можно только мечтать, работать легко, конкретно и корректно поставлено задание, оплата в срок.
Ответный отзыв