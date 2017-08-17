художник, иллюстратор
Пишу маслом, акварелью, знаю все редакторы Photoshop , Adobe Illustrator , CorelDRAW , Adobe InDesign .
- Я иллюстратор, создающий живых, веселых и увлекательных персонажей. Я
специализируюсь на животных и природе, а также на сказочных существах И я могу создавать все, что вы хотите.
- Я профессиональный иллюстратор, работающий с предприятиями, частными лицами и независимыми авторами в течение 10лет, создавая персонажей и графику.
Портфолио
- Книга для детей53 просмотра
- Книга "Тайны силы Светлоносцев"75 просмотров
- Книга "Тайны силы Светлоносцев"91 просмотр
- Карты64 просмотра
- Тотти60 просмотров
- Иллюстрации106 просмотров
- Иллюстрации111 просмотров
- Кот138 просмотров
- Зима )150 просмотров
- Пространство128 просмотров
- Пространство133 просмотра
- Птица Гамаюн187 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
6 лет назад
Все сделала так как нужно и в срок! Огромное спасибо!
Ответный отзыв
Заказчик о котором можно только мечтать, работать легко, конкретно и корректно поставлено задание, оплата в срок.