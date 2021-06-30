Здравствуйте Виктория,

В приложении шаблон маски в psd-формате, описание задания и пример того какой желателен результат.

Для выполнения подобного задания мы отобрали 5 человек, и для дальнейшей работы хотим собрать и оценить все изображения (своего рода конкурс).

Думаю, в течении 2 дней будет принято решение о том, кто будет рисовать остальные изображения, возможно это будет не один художник а двое - по 5 заданий рисунков каждому.

Напишите, все ли вас устраивает и когда сможете приступить к выполнению.

Спасибо,

Мария

P.S. простите, что с опозданием и отдельным проектом