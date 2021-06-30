Требуется создать инфографику для товарных позиций с указанием размеров в мм на белом фоне. Необходимо использовать данные из таблицы. Ожидается долгосрочное сотрудничество для отрисовки инфографики по всем товарам на сайте.
Детские маски. Отрисовать в Photoshop.
Здравствуйте Виктория,
В приложении шаблон маски в psd-формате, описание задания и пример того какой желателен результат.
Для выполнения подобного задания мы отобрали 5 человек, и для дальнейшей работы хотим собрать и оценить все изображения (своего рода конкурс).
Думаю, в течении 2 дней будет принято решение о том, кто будет рисовать остальные изображения, возможно это будет не один художник а двое - по 5 заданий рисунков каждому.
Напишите, все ли вас устраивает и когда сможете приступить к выполнению.
Спасибо,
Мария
P.S. простите, что с опозданием и отдельным проектом
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