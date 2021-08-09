Требуется нарисовать 10 изображений объектов городской инфраструктуры, включая кафе, заправку, ресторан и магазин. Все иллюстрации должны быть выполнены в строгом и современном дизайне для дальнейшего использования в создании NFT карт.
Нужно картинку сделать в dxf в dvg
Здравствуйте!
Нужно картинку .pdf сделать в dxf и dvg, еще кроме .pdf есть фоормат .ai, .cdr, .eps.
Всего 18 файлов. Просьба цену и контакты.
Выбранный исполнитель
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