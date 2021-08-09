Нужно картинку сделать в dxf в dvg

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Завершен11 заявок497 просмотров

Здравствуйте!

Нужно картинку .pdf сделать в dxf и dvg, еще кроме .pdf есть фоормат .ai, .cdr, .eps.

Всего 18 файлов. Просьба цену и контакты.

4 года назад
maks-sv
Макс 
44 года
13 лет в сервисе
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3 года назад

Выбранный исполнитель

malashde
37 лет
4 года в сервисе
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3 года назад
4 года назад
$18
22 дня
Escrow
Иван сделал работу, доволен
С Максимом приятно сотрудничать. Честный и порядочный заказчик. В рекомендации.

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