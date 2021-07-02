Требуется перерисовать SVG фигуру, представляющую собой круг с арками, напоминающими pie chart. Необходимо создать точный файл в формате path для дальнейшего использования в графике.
Раскрасить
Здравствуйте, есть для вас заказ. Мне нужен покрас для моего персонажа, его нужно детально, хорошо раскрасить. Возьмётесь?
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