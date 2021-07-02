Современному журналу о здоровье требуется иллюстратор для подготовки уникальных иллюстраций на темы ЗОЖ. Необходимо создать арт, пропагандирующий здоровый образ жизни, с акцентом на вреде курения. Тестовое задание: подготовить оригинальную иллюстрацию, которая вдохновит зрителя отказаться от вредной привычки. Оклад будет обсуждаться с успешным кандидатом.