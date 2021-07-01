Рисунки в стиле манги по спорту

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Закрытнет заявок55 просмотров

Добрый день,

Есть два концепта персонажа из разных аниме. Нужно сделать несколько страниц (около 10). У них будут небольшие взаимодействия, но нужно будет сделать акцент на лицах. Я видел у вас очень много таких работ, и они выглядят очень подходяще. Все будет сделано в стиле спорта, если это не большая проблема. Цена договорная, я рисовать не умею. Поэтому можете сказать сколько будет стоить в час и сколько вы часов поработаете. Сценарий пока что разрабатываеться, но приступать по тихоньку можно будет.  Дедлайн до середины Августа, надеюсь все получится :)

4 года назад
guest_16251610614515
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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