Перерисовать SVG фигуру

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Закрыт9 заявок522 просмотра

Имеется фигура (круг) у которой есть арки, что-то похожее на pie chart. Нужно перерисовать SVG, в path

4 года назад
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