GeminiAnnya

Графический дизайнер, ретушер

Здравствуйте, меня зовут Анна, я предлагаю услуги в сфере графического дизайна. Высшее образование Графический дизайн. Опыт работы графическим дизайнером для сети магазинов, фриланс. -Дизайн и верстка рекламной полиграфии: дизайн буклетов, каталогов, дизайн театральных афиш, плакатов, открыток, календарей, визиток-Разработка дизайна для сайта -Наружная реклама: ситиборды, вывески, билборды, баннеры-Работа с фотографиями: обработка, ретушь фотографий, сложный фотомонтаж, реставрация, коллажи, создание фотокниг-Создание карточек для маркет-плейсов

Портфолио можно посмотреть тут: дизайнhttps://disk.yandex.ru/d/fyNpKPoIDnylygретушьhttps://disk.yandex.ru/d/xEJuvTQ7CLy_Ag