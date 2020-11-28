Добрый день! Меня зовут Валерия. Я-дизайнер довольно долгое время.
Ответственно подхожу к работе и постараюсь Вам помочь, до начала работы изучаю задачу, специализируюсь на графическом дизайне, также возможна работа с фотографиями.
Работаю 24/7, поэтому, связаться со мной можно всегда, как по телефону, так и написать мне на соц.сети.
Подробно моё портфолио можно изучить выше.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн бумажного стаканчика для вет.клиники "Angel78 просмотров
- Визитка для ветеринарной клинике "Angel"82 просмотра
- Визитка для магазина "Lux Brand"79 просмотров
- Логотип для ветеринарной клинике102 просмотра
- Флайер для дизайн студии46 просмотров
- Логотип для аптеки62 просмотра
- Визитка для ремонтных услуг автомобиля64 просмотра
- Буклет для издательства книг "Цифровой Мир"107 просмотров