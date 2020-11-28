Добрый день! Меня зовут Валерия. Я-дизайнер довольно долгое время.

Ответственно подхожу к работе и постараюсь Вам помочь, до начала работы изучаю задачу, специализируюсь на графическом дизайне, также возможна работа с фотографиями.

Работаю 24/7, поэтому, связаться со мной можно всегда, как по телефону, так и написать мне на соц.сети.

Подробно моё портфолио можно изучить выше.