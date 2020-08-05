Работаю в сфере дизайна - оформление визиток, приглашений, баннеров, шаблонов, логотипов, иллюстраций.
Также имею опыт в Фотографии - обработка, ретушь, цветокоррекция, создание пресетов, фотосессии.
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Портфолио
- Ретушь фотографии71 просмотр
- Ретушь фотографии69 просмотров
- Ретушь фотографии66 просмотров
- Ретушь фотографии61 просмотр
- Ретушь фотографии47 просмотров
- Ретушь фотографии58 просмотров
- Ретушь фотографии56 просмотров
- Визитка79 просмотров
- Визитка54 просмотра
- Визитка66 просмотров
- Визитка55 просмотров
- Графический дизайн34 просмотра