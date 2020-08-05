Elsadkir

Эльвира Кириленко Elsadkir

 
25 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Работаю в сфере дизайна - оформление визиток, приглашений, баннеров, шаблонов, логотипов, иллюстраций.

Также имею опыт в Фотографии - обработка, ретушь, цветокоррекция, создание пресетов, фотосессии.

Портфолио

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