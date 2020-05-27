Zorichkarine

Каринэ Zorichkarine

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дизайн сайтов,landing page,соц.сетей,создание фильмов по фото/видео.

Здравствуйте,меня зовут Каринэ!

Занимаюсь разработкой и дизайном лендингов,сайтов,магазинов,

оформлением социальных сетей,созданием мини-фильмов на основе фото/видео.

Своим вдохновением и любовью к делу готова поделиться с Вами и вашим бизнесом.

Что я умею: 

1. Дизайн сайтов

2. Дизайн landing page

3. Оформление соц.сетей (баннеры,посты,сториз)

4. Дизайн Презентаций

5. Дизайн Меню

6. Дизайн Визиток

7. Прорисовка отдельных блоков сайта,главной страницы либо карточки товара

8.Ну и конечно же любой каприз)

Я всегда открыта к общению,правкам и корректировкам!

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Отзывы заказчиков

dimapushkin
Дмитрий 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Веб-дизайн для сайта магнитныезарядки.рф
WordPress
Очень креативный человек! Рекомендую всем, кто как и я, не дружит с дизайном. В дизайне сайта, как я думаю, важно не вывалить все на посетителя, а выдавать все порциями, грамотно расставляя приоритеты. Чтобы посетителю было удобно, комфортно и интересно. Чтобы он продолжал листать, нажимать на кнопки и проникаться доверием и желанием одать деньги. Встречают по одежке, Каринэ сделала очень красивый сайт! При этом он логичен и очень приятен. Должен отметить ее терпимочсть к моим хотелкам и неожиданным идеям - меня не многие терпят за мою импульсивность. Так что и за коммуникацию Каринэ - пятерка! Спасибо юольшое, Каринэ!
Мне очень понравилось работать с Дмитрием! Замечательный заказчик и человек!)Спасибо Вам за прекрасный опыт!
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