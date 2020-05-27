Очень креативный человек! Рекомендую всем, кто как и я, не дружит с дизайном. В дизайне сайта, как я думаю, важно не вывалить все на посетителя, а выдавать все порциями, грамотно расставляя приоритеты. Чтобы посетителю было удобно, комфортно и интересно. Чтобы он продолжал листать, нажимать на кнопки и проникаться доверием и желанием одать деньги. Встречают по одежке, Каринэ сделала очень красивый сайт! При этом он логичен и очень приятен. Должен отметить ее терпимочсть к моим хотелкам и неожиданным идеям - меня не многие терпят за мою импульсивность. Так что и за коммуникацию Каринэ - пятерка! Спасибо юольшое, Каринэ!