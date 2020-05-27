Дизайн сайтов,landing page,соц.сетей,создание фильмов по фото/видео.
Здравствуйте,меня зовут Каринэ!
Занимаюсь разработкой и дизайном лендингов,сайтов,магазинов,
оформлением социальных сетей,созданием мини-фильмов на основе фото/видео.
Своим вдохновением и любовью к делу готова поделиться с Вами и вашим бизнесом.
Что я умею:
1. Дизайн сайтов
2. Дизайн landing page
3. Оформление соц.сетей (баннеры,посты,сториз)
4. Дизайн Презентаций
5. Дизайн Меню
6. Дизайн Визиток
7. Прорисовка отдельных блоков сайта,главной страницы либо карточки товара
8.Ну и конечно же любой каприз)
Я всегда открыта к общению,правкам и корректировкам!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
5 лет назад
WordPress
Очень креативный человек! Рекомендую всем, кто как и я, не дружит с дизайном. В дизайне сайта, как я думаю, важно не вывалить все на посетителя, а выдавать все порциями, грамотно расставляя приоритеты. Чтобы посетителю было удобно, комфортно и интересно. Чтобы он продолжал листать, нажимать на кнопки и проникаться доверием и желанием одать деньги. Встречают по одежке, Каринэ сделала очень красивый сайт! При этом он логичен и очень приятен. Должен отметить ее терпимочсть к моим хотелкам и неожиданным идеям - меня не многие терпят за мою импульсивность. Так что и за коммуникацию Каринэ - пятерка! Спасибо юольшое, Каринэ!
Ответный отзыв
Мне очень понравилось работать с Дмитрием! Замечательный заказчик и человек!)Спасибо Вам за прекрасный опыт!