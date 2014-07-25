Необходимо сделать следующее: Автоматическая генерация sitemap.xml (сейчас генерирую вручную) Отображение title, keywords, description на всех страницах сайта. На каждой странице - уникальное. При добавлении статьи есть возможность указать эти параметры, а вот на саймой странице они не ...