Здравствуйте. Необходимо анимировать плашки (звук можно отдельной дорожкой), чтобы в последующем использовать их в видео (mogrt). Плашки: 1. Трек в видео (испольнитель и название трека) 2. Соц сети (фб, вк, инста) 3. ФИО, титул ведущего 4. ФИО, титул гостя (+акк инстаграм) 5. ...
- Анимация1 заявкаЗакрыт4 года назад
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Привет. Необходимо настроить видимость файла robots.txt, чтобы он был виден как http://site.ru/robots.txt, так и https://site.ru/robots.txt Сейчас содержимое выглядит вот так: AddDefaultCharset UTF-8 ErrorDocument 404 /404 ErrorDocument 401 /password.php RewriteEngine on RewriteBase / RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} robots.txt$ [NC] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*) [NC] RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L] #работы по ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо сделать следующее: Автоматическая генерация sitemap.xml (сейчас генерирую вручную) Отображение title, keywords, description на всех страницах сайта. На каждой странице - уникальное. При добавлении статьи есть возможность указать эти параметры, а вот на саймой странице они не ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад