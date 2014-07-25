nikondev

Иван nikondev

 
47 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • 6 шаблонов анимационных плашек для Premiere (mogrt)

    Здравствуйте. Необходимо анимировать плашки (звук можно отдельной дорожкой), чтобы в последующем использовать их в видео (mogrt). Плашки: 1. Трек в видео (испольнитель и название трека) 2. Соц сети (фб, вк, инста) 3. ФИО, титул ведущего 4. ФИО, титул гостя (+акк инстаграм) 5. ...

    Анимация1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать вектор по макету

    Приветствую. Необходимо сделать векторное изображение по приложенному макету. Шрифты, текст и его расположение должны совпадать 1 в 1. Это двухсторонняя бирка.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настроить видимость robots.txt по https и http

    Привет. Необходимо настроить видимость файла robots.txt, чтобы он был виден как http://site.ru/robots.txt, так и https://site.ru/robots.txt Сейчас содержимое выглядит вот так: AddDefaultCharset UTF-8 ErrorDocument 404 /404 ErrorDocument 401 /password.php RewriteEngine on RewriteBase / RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} robots.txt$ [NC] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*) [NC] RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L] #работы по ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработка сайта на Drupal 6

    Необходимо сделать следующее: Автоматическая генерация sitemap.xml (сейчас генерирую вручную) Отображение title, keywords, description на всех страницах сайта. На каждой странице - уникальное. При добавлении статьи есть возможность указать эти параметры, а вот на саймой странице они не ...

    HTMLDrupal
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
dangeron
Денис 
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Настроить видимость robots.txt по https и http
Отличный честный заказчик, моментальная оплата. Рекомендую
Работа выполнена максимально быстро! Крайне рекомендую данного исполнителя! Супер!
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